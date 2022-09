Visé surpris par les U23 de l’Antwerp

Visé récolte ce qu’il a semé face à l’Antwerp. Le soleil, heureusement, baignait la Chaussée du Lisp ce dimanche après-midi. S’il vibre aux performances actuelles du Lierse en D1B, le vieux stade lierrois – et les quelques dizaines de spectateurs présents avec lui – est longtemps resté dans l’attente d’un football enthousiasmant. La première période accouchait d’une souris. Le jeu visétois manquait de… tout pour mettre en difficulté un adversaire qui se créait la seule occasion de but. Une montée en ligne de Vermeeren écartée à même la ligne par Reno Wilmots (43e). Ce n’était que partie remise pour le jeune défenseur anversois, à point nommé sur un centre de Shala, alors que son capitaine Keita avait trouvé le poteau deux minutes plus tôt (1-0). On voyait mal Visé, avec ce qu’il avait montré jusque-là, trouver les ressources pour revenir à hauteur de l’Antwerp. D’autant que Shala, sur penalty, enfonçait le clou rapidement et réduisait les maigres espoirs visétois à néant, à peine réveillés par un surprenant centre-tir de Legear.