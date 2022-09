Vidéo: un point «miraculeux» pour Hombourg, Ster-Francorchamps a manqué de justesse

«Plus concrets que Ster en 1re mi-temps»

Reste qu’en première période, c’est Hombourg qui a trouvé l’ouverture en premier. Et ce n’était pas immérité. Le premier quart d’heure avait été à l’avantage des gars du circuit, mais la première occasion réelle venait du pied de Thomas Beckers. Ensuite, Potoms intervenait à bon escient devant Joao, puis Stassen se détendait sur une tentative de Crisigiovanni. Le match était lancé et il tournait à l’avantage des locaux quand Bauwens – bien servi par Duthoo – trompait Crespin (qui encaissait pour la première fois de la saison) à la 25e. Ster avait la possession mais se montrait trop peu inspiré pour inquiéter Stassen, qui a finalement passé une après-midi assez tranquille. "On s’est montré plus concret que Ster en première mi-temps. Pour moi, mener 1-0 à la pause n’était pas scandaleux, estimait Michel Schwontzen. Mais on a toujours un peu de mal à redémarrer."

«On a trop reculé»

Ster n’en profitait pourtant pas… encore. Hombourg était toujours dans le match: une tentative de Duthoo ne passait pas loin du but de Crespin. Ensuite, Bauwens ne voyait pas ce même Duthoo, en position idéale pour frapper. Depuis la 60e minute de jeu, les gars du circuit étaient passés à trois derrière. Le verrou hombourgeois finissait par sauter à la 73e. "Ensuite on a trop reculé, on n’arrivait plus à garder le ballon, reconnaissait le coach hombourgeois. Est-ce à cause de la fatigue? Est-ce un contrecoup de notre début de saison qui a été chargé avec la Coupe de Belgique? Mardi on a aussi joué un amical contre Richelle qui nous a coûté pas mal d’énergie. Quand la défense a tout le poids du match sur les épaules, ça finit par craquer." Heureusement pour les Hombourgeois, ça n’a craqué qu’une fois. Et avec un bilan de 7 points sur 15, on peut écrire que les promus sont bien rentrés dans leur championnat.

"Jusqu’ici, on a pris les points qu’on devait prendre et ce point face à Ster est un bonus", concluait Michel Schwontzen.

«Une bonne dynamique»

Côté visiteur, Vincent Heins – privé de Wangermez dès l’échauffement suite à une contracture – se voulait positif malgré tout. "On a pris tous les risques pour mettre une pression terrible sur Hombourg. Finalement on ne marque qu’une fois. On reste invaincu mais ce n’est pas le but. Le but, c’est de prendre un maximum de points. Même si on n’en prend qu’un aujourd’hui, on est dans une bonne dynamique. On a peut-être des joueurs un peu moins fins que la saison dernière, mais physiquement on est au top. On bosse comme jamais à l’entraînement. Je suis convaincu qu’on a du potentiel." Reste à revoir la finition.

VIDÉO: la réaction de Thomas Bauwens, buteur avec Hombourg

Le match: Hombourg 1 – Ster-Francorchamps 1

Arbitre: M. Dridelli

Cartes jaunes: Bartholomé; Thelen

Buts: Bauwens (1-0, 25e), Scheffer (1-1, 73e).

HOMBOURG: Stassen, C. Schonbrodt, Bayard, Degueldre, Heudt (82e Baltus), Potomac, Bartholomé (60e Hick), Beckers, D. Meunier (71e S. Meunier), Duthoo (65e Schwontzen), Bauwens.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant (60e Gilis), Lambrechts, Chandelle, Boreio, Joao, Delhez, Dardenne (68e Domken), Thelen, Crisigiovanni, Scheffer.