Il y avait pas mal de nervosité sur le terrain et l’arbitre devait s’employer rapidement pour calmer les esprits. Après huit minutes, Hauteclair partait seul au but. Gohan Piron repoussait bien mais Benjamin Renson suivait et ouvrait le score. Melen ne parvenait pas à combiner et procédait par longs ballons. À la demi-heure, Lonneux égalisait d’un magnifique coup-franc dans la lucarne. En début de seconde période, Randy Venner remettait Faimes aux commandes sur une belle frappe enroulée du pied droit. Les esprits s’échauffaient à nouveau. Melen se retrouvait à dix à la suite de l’exclusion directe de Loïc Dumoulin. La supériorité numérique de Faimes était de courte durée puisque Jordan Marino écopait d’un second carton jaune.

À dix minutes du terme, Gauthier Simon tuait tout suspense en se promenant dans la défense mélinoise avant d’ajuster calmement Piron. Faimes finissait le match à neuf après le second carton jaune de Hauteclair, mais empochait sa première victoire.

À l’issue de la rencontre, Alain Bettagno, l’entraîneur mélinois, reconnaissait que son équipe ne méritait rien de mieux. "On n’a pas réussi à rentrer dans le match. On a la chance de marquer sur un superbe coup-franc mais pour le reste, nous n’avons pas eu une occasion dangereuse. C’est récurrent depuis quelques semaines. Hormis ça, la qualité du jeu pour le moment est vraiment pitoyable parce qu’il n’y a pas de jeu sans ballon de notre côté. On va continuer à travailler à l’entraînement pour y remédier et essayer de rendre de la confiance à nos joueurs offensifs."

Melen 1 – Faimes 3

Arbitre: M. Habets.

Cartes rouges: Dumoulin (directe, 58e); Marino (2j, 62e), Hauteclair (2j, 90e).

Cartes jaunes: Yumusak, Lonneux, Memeti; Marino, Renson, Hauteclair, Genette.

Buts: Renson (7e, 0-1), Lonneux (33e, 1-1), Venner (51e, 1-2), Simon (81e, 1-3).

MELEN: Piron, Dumoulin, Yumusak, Leroy, Nsimbalusinga (25e Mascolo), Memeti, Henke, Lonneux, Demelenne, Mololi (75e Habrand), Keita (59e Mottoule).

FAIMES: Houart, Marino, Diomande, Genette, Mostade (86e Arcadipane), Mailleux (73e Grommen), Simon, Renson, Tamoh (63e Petitpre), Venner, Hauteclair.