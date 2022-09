Richelle émerge sur le fil mais Waucomont n’est «pas content»

Avant de rentrer aux vestiaires, le RFC Huy débloque son compteur but de la saison, via Frantim (0-1). En fin de rencontre, les assauts richellois se multiplient devant la cage de Marly. Et ce qui devait arriver, arriva. Marly dégage la balle dans l’axe, les Richellois récupèrent et finissent par égaliser via Diallo à la 85e. Alors qu’on se dirige tout doucement vers un match nul, l’impensable se produit. Seul devant la cage, Schenk trompe Marly et offre la victoire aux locaux.