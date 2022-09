Raeren-Eynatten relance «la machine» à Meix

Le second acte fut d’un autre acabit. Lauffs, sans doute l’un des meilleurs Germanophones ce dimanche, en profitait pour rétablir l’égalité et instiller le doute dans les esprits méchois. Les joueurs locaux perdaient un peu leur football, les approximations se multipliaient et le rusé Bong doublait la mise après s’être débarrassé de Blaise. Les 20 dernières minutes furent animées mais, un peu à l’image du match, tout cela fut empreint d’une certaine imprécision. Le score ne bougeait plus.

Jérémy Bong a posé pas mal de problèmes aux défenseurs méchois. Il admet que ce fut difficile. "On venait pour relancer la machine après un 2 sur 6. Mais pourtant on n’était nulle part en première mi-temps. Le terrain? Je n’en parle même pas, c’était une catastrophe mais ce n’est pas une excuse car cela vaut pour les deux équipes." Au sujet de l’action litigieuse avec Guy Blaise qui amène le second but de Raeren. "Non non, il n’y a pas faute. Je connais Guy, il a joué à l’expérience en voulant couper ma trajectoire de course mais je ne commets pas de faute."

Meix/Virton 1 – Raeren-Eynatten 2

Arbitre: K. Alexis.

Cartes jaunes: Blaise, Breda, Stochkov, Lauffs.

Buts: Dewalque (24e, 1-0), Lauffs (55e, 1-1), Bong (63e, 1-2).

MEIX: Brolet, Blaise, Gomrée (82e, Bechet), Schmit, Jacques (71e, Simons), Day T., Laurent (82e, Evrard), Gasparoto, Limpach (71e, Puffet), Dewalque et Breda.

RAEREN: Longaretti, Kupper, Bernard, Bissen, Klauser, Lauffs, Bong (80e, Dohogne), Pousset (60e, Stochkov), Bonnechère, Stoffels, Gaillard.