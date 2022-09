Évolution du score: 10e: 16-13, 20e: 37-23 (21-10), 30e: 65-40 (28-17), 40e: 80-73 (15-33).

RABC ENSIVAL: Walraff 20, Erkenne 1, Beaujean 10, Horris M. 2, Pitz 23, Sanzone 13, Hanus 4.

Réduits à sept, les Ensivalois ont tenu durant un quart-temps (16-13) lors de leur déplacement à Profondeville.

"Ensuite, on oublie de défendre et de jouer collectivement en attaque pendant 20 minutes", regrette le coach Antoine Massart qui voyait les visiteurs reprendre l’avantage au repos (37-23). Ses hommes étaient même menés de 30 points au début du quatrième quart avant de réagir…

"On joue enfin de manière plus agressive et en vitesse. On revient à moins 4 à deux minutes du terme mais on perd quelques ballons évitables. Dommage, car même en effectif réduit, il y avait moyen de revenir avec la victoire. Très gros dernier acte offensivement de Tom Pitz."

L’adversaire reste ainsi invaincu, ce n’est plus le cas des Ensivalois qui devront se relancer dimanche prochain (17 heures) face à une équipe de St-Hubert qui partage actuellement le même bilan.

Castors Braine 86 RBC Aubel 75

Évolution du score: 10e: 26-17, 20e: 41-31 (15-14), 30e: 65-48 (24-17), 40e: 86-75 (21-27).

RBC AUBEL: Grooteclaes 2, Gorlé 6, Liégeois G. 8, Gerarts 9, Perin 19, Bousmanne 6, Albert 0, Liégeois B. 11, Glaude 14.

"On est battu de 11 points par une belle équipe de Brainequi est sans discussion plus forte que nous au vu du match de ce week-end", commente sans détour Alexandre Bousmanne, le bigman aubelois. "On a été mangé dans l’intensité, le mental et dans la dimension physique. À Braine, 12 joueurs d’un très bon niveau se relaient qualitativement."

Les Herbagers étaient déjà menés 26-17 après dix minutes et voyaient leur retard atteindre les 17 unités à la demi-heure (65-48). Le gain du dernier acte (21-27) n’était pas suffisant pour inverser le cours du match.

"Chez nous, seul Perin a su tirer son épingle du jeu", détaille Alexandre Bousmanne. "Côté positif, il y a un an on aurait peut-être perdu de 20 ou 30 points alors qu’ici on s’est battu sur chaque défense pour diminuer l’écart. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser dans nos rangs pour être compétitif face à ce genre d’adversaire."