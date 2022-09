Buts: Becirovic sur pen. (0-1, 54e), Laberger (0-2, 55e), Malmendier (0-3, 65e), Laberger (0-4, 72e).

Carte rouge au FC Eupen B: Mertens (directe).

"Le score est forcé. Je suis tout de même satisfait de la mentalité de mes joueurs", confiait le Dolhaintois Alex Sacré.

"Face au favori de la série, notre victoire est 100% méritée", soulignait le joueur-entraîneur Andy Malmendier (FC Eupen B).

Hombourg B 0 – Herve B 2

Buts: Bonaventure (0-1, 60e), Gülpen (0-2, 80e).

"C’est très bien d’avoir la possession du ballon, mais on a du mal à se procurer des occasions franches", dixit le mentor hombourgeois Fred Gutkin.

"On l’emporte face à cinq joueurs de P1, mes joueurs peuvent être fiers d’eux", se réjouissait Nicolas Wuidard, le coach de Herve B.

Olne B 2 – Soumagne B 0

Buts: Leduc (1-0, 55e), Sacré (2-0, 70e).

"Gagner un derby, ça fait toujours plaisir. Le travail effectué à l’entraînement a porté ses fruits en seconde période", pointait Steven Singleton (T1 Olne B).

"Je suis déçu. Nos adversaires étaient à notre portée", regrettait le Soumagnard Serge Desmit.

Lambermont B 1 – Battice B 3

Buts: Lembaraa sur pen. (1-0, 20e), Schoonbroodt (1-1, 21e), L. Vanderstraeten (1-2, 48e), Schoonbroodt (1-3, 76e).

"On n’est pas au point physiquement et cela s’est ressenti en seconde période"lâchait le T1 lambermontois Patrick Kosters.

"Mes joueurs n’étaient pas assez présents dans les duels, j’ai dû leur remonter les bretelles à la pause", analysait Clément Weber, le tacticien batticien.

CS Verviers B 2 – Soiron 5

Buts: Ceylan (1-0, 12e), Bultot (1-1, 20e), Godart (1-2, 49e), Reale sur pen. (2-2, 75e), Echchekhar sur pen. (2-3, 77e), Delville (2-4, 83e), Delville (2-5, 91e).

"Mes joueurs ont fait preuve de caractère et d’une belle maturité", se félicitait Laurent Godart, le T2 de Soiron.

"On est beaucoup trop fébrile défensivement", selon le T1 verviétois Stéphane Krings.

Welkenraedt B 2 – Trois-Frontières B 4

Buts: R. Gouem (0-1, 10e), M. Petit (1-1, 35e), Deville (1-2, 65e), G. Petit (2-2, 70e), Larue (2-3, 75e), L. Hagelstein (2-4, 85e).

"Il y avait pas mal d’absents dans le groupe pour cette rencontre. Mes joueurs restent motivés malgré le début de saison difficile", expliquait Éric Galand, le coach de Welkenraedt B.

"On s’est créé une vingtaine d’occasions, on a eu du mal à les concrétiser. Un match décevant de notre part malgré la victoire", estimait le Frontalier Diamant Halili.

Cornesse B 0 – Stembert 0

"C’était un petit match, aucune des deux équipes ne méritait les trois points", regrettait Raph Van Acker, le technicien de Cornesse B.

"On a gardé le zéro derrière, mais on aurait pu l’emporter avec un peu plus de réalisme", résumait Marc Lekeu, le technicien de Stembert.

Charneux 4 – Bolland B 2

Buts: Bragard (1-0, 25e), Houben (2-0, 37e), Royen (3-0, 50e), Hogge (3-1, 57e), Pesser (4-1, 67e), Miraglia (4-2, 74e).

"C’était un vrai derby, avec une belle ambiance sur le bord du terrain. Bolland ne mérite pas sa place actuelle au classement", lâchait sportivement Michel Lousberg, le coach charneutois.

"On n’était pas à la hauteur, je suis clairement déçu de la manière et du résultat", pestait Thomas Zegels (T1 Bolland B).