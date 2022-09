Buts: J. Bosard (1-0, 17e), Masuy (2-0, 28e), Nols (3-0, 80e).

Alors qu’ils restaient sur trois défaites de rang, les Bollandois ont étrillé Jupille. "On a fait les efforts qu’il fallait pour remporter ce match" sourit l’entraîneur Antoine Wilkin. "C’est une belle réponse de l’équipe aux prestations ratées des dernières semaines." D’autant plus que c’est sans la charnière centrale Tosim (côtes froissées) – Herman (en vacances) que ses troupes ont dû aborder la rencontre. "C’est d’autant plus satisfaisant que nous avons en effet dû remanier toute la défense suite à ces deux absences importantes." Avec cette victoire, Bolland se donne un peu d’air et s’éloigne des dernières places.

La Minerie B 3 - Blegny B 0

Buts: Marino (1-0, 20e), Jaeghers (2-0, 61e), Dakir (3-0, 89e).

Après ses deux revers initiaux, l’Espoir Minerois B s’est offert sur son terrain sa troisième victoire consécutive. "Dans l’ensemble, je pense que c’est largement mérité" commente le coach de l’équipe Francesco Dell’Aquila. "Blegny n’a vraiment pas eu grand-chose et, de notre côté, on a su se créer pas mal de possibilités." Un succès qui permet à ses hommes de se replacer au classement dans le sillage des équipes de tête. "On peut se satisfaire de cette entame mais il ne faut pas que cela nous endorme. On doit veiller à garder notre état d’esprit actuel."