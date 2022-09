"Je n’ai strictement rien à reprocher à mes joueurs, si ce n’est de ne pas avoir conclu les nombreuses occasions", explique le T1 Grégory Degotte. "On est aussi tombé sur un excellent gardien. Jusqu’au premier but, on avait un très bon schéma de jeu et on avait laissé très peu d’occasions à notre adversaire."

Dès les premières secondes, les deux équipes montrent qu’elles ont envie de jouer et les situations dangereuses se multiplient. Si Kudura est le premier à se mettre en action (1re), Corman lui répond dans la foulée (3e). Au quart d’heure, il faut un bon réflexe de Wanson pour dévier la frappe de Sangiovanni. La suite est pour Welkenraedt mais tant Reep (22e) que Corman (32e) loupent leur face-à-face avec Krauth. Celui-ci est ensuite tout heureux de voir le coup franc du même Corman finir sur la barre.

De retour des vestiaires, c’est au tour de Rompen de se présenter seul devant Krauth, mais sans plus de succès. Et quand, à la 50e, Trois Frontières est réduit à dix, on ne donne plus cher de sa peau. Pourtant, le match va basculer en soixante secondes. Sangiovanni profite d’une phase arrêtée pour donner l’avance aux siens (0-1). Dans la foulée, Charlier est renvoyé au vestiaire suite à une seconde carte jaune pour rouspétance. Welkenraedt ne se remettra jamais de ce double coup du sort.

"Ce 1erbut fout tout en l’air et j’en veux au juge de touche", enchaîne le mentor des Bleu et Noir. "Mon joueur est à terre et il laisse le corner se jouer. On encaisse et mon joueur est exclu. C’est le tournant du match."

Du côté de Trois Frontières, le coach Fabrice Burdziak analyse lucidement cette rencontre: "Comme depuis le début de saison, on a l’occasion de prendre l’avance et d’ainsi changer l’approche de notre adversaire. On n’y arrive pas et lui se crée alors des opportunités. Heureusement, en ne les concrétisant pas, il nous laisse dans le match. Notre premier but suivi de l’exclusion fait complètement tourner la rencontre. Une sérénité s’est ensuite installée et on a eu l’impression qu’on maîtrisait un peu plus la situation."

Welkenraedt 0 – Trois Frontières 2

Cartes rouges: Frank (50e, directe, Charlier (56e, 2j), Degotte (80e, 2j), Corman (après le match, directe)

Cartes jaunes: M. Selak; Sangiovanni, Renardy, Amata, Kudura

Buts: Sangiovanni (0-1, 56e), Kudura (0-2, 72e)

WELKENRAEDT: Wanson, Charlier, Kirch, Houbiers, Sabitov, Lennertz, M. Selak, L. Selak (76eMusasi), Plom, Reep (76eClose), Corman (47eRompen)

TROIS FRONTIÈRES: Krauth, Cornet, Hennes, Frank, Soares (63eWattieau), Hagelstein, Renardy (64eAmata), Pirnay (71eRampen), Sangiovanni, Kudura, Salimou (46eMasset)