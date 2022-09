Buts: Zeimmes (1-0, 20e), Keller (2-0, 65e), Roderburg (3-0, 78e), Belle (3-1, 80e)

"On a été dominateur de bout en bout et on confirme notre bonne dynamique actuelle", se félicite le mentor amelois Robin Demarteau. "Avec la reprise scolaire, j’espère que mes jeunes joueurs continueront à faire le nécessaire pour y rester." "On est tout simplement battu par plus fort que nous. C’est très costaud et il y a tout dans cette équipe", reconnaît le coach calaminois Michel Damoiseau.

Stavelot 5 – Heusy 0

Buts: Fyon (1-0, 30e), Troch (2-0, 51e), Lukoki (3-0, 64e), Sorbi (4-0, 85e), Troch (5-0, 89e)

"Cette victoire est importante pour rester dans le bon wagon. On a été solide et tenir le zéro derrière était primordial", déclare le T1 stavelotain Julien Godard. "On commence très bien, on frappe le poteau, on remonte en 2eavec de bonnes intentions, puis le match tourne à la rigolade à cause du corps arbitral. Par contre Stavelot mérite sa victoire", explique le technicien heusytois Jessy Dionisio.

Sart 2 – Weywertz 2

Buts: Max. Heinen (0-1, 17e), Keller (1-1, 25e), Evrard (2-1, 50e), Ra. Boemer (2-2, 62e)

Carte rouge à Sart: Depresseux (89e, directe)

"Dans un match engagé, Weywertz nous a pas mal embêtés avec son jeu long précis et ses phases arrêtées bien données. Au final, c’est un bon point", estime le mentor sartois Rudy Sienbenbour. "Pour moi, c’est notre match le plus abouti depuis le début de saison. J’ai vu beaucoup de choses positives, dommage les deux buts encaissés qui sont évitables", analyse l’entraîneur de Weywertz Benjamin De Vuyst.

Hautes Fagnes 0 – Waimes Faymonville 0

Carte rouge aux Hautes Fagnes: Koch (82e, 2j)

"On est sur une bonne lancée et on progresse de semaine en semaine. On a eu l’occasion d’ouvrir le score mais Waimes Faymonville s’est présenté seul devant mon gardien en fin de partie. Le nul me paraît donc logique", glisse le coach fagnard Tommy Chiragarhula. "Le match n’a pas été emballant mais il y a quand même eu beaucoup d’occasions. Je suis un peu déçu car on n’a pas su proposer un football spectacle aux nombreux spectateurs présents", enchaîne son homologue Jean-Claude Sonnet.

Rocherath 1 – RCS Verviers 3

Buts: Ben Sellam (0-1, 15e), Dongo (0-2, 40e), Lambertz sur pen (1-2, 61e), Jérosme sur pen (1-3, 68e)

Cartes rouges à Rocherath: Vilz (67e, 2j), Dell (85e, directe)

"Nous n’étions pas bien dans le match avant la pause et on a donné des occasions trop faciles. Je ne suis vraiment pas satisfait de mes joueurs", lâche le tacticien de Rocherath Stefan Bongard. "J’étais impatient de voir la réaction de mes joueurs après la défaite de la semaine passée et j’en suis très satisfait. On a maîtrisé notre sujet du début à la fin", se réjouit l’entraîneur lainier Gabriel De Luca.

Recht 4 – Emmels 2

Buts: Aksu (0-1, 15e; 0-2, 41e), Bastin (1-2, 42e), Magney (2-2, 51e), Collignon (3-2, 58e; 4-2, 85e)

Carte rouge à Emmels: Parmentier (91e, 2j)

"C’est mon gardien Toum (Finck) qui nous laisse dans le match. Le 1-2 juste avant la pause est très important et la montée au jeu de Jeff Trillet a amené un vrai plus", note l’entraîneur rechtois Jérôme Stark. "Je me sens impuissant et je ne sais plus quoi faire", lâche son vis-à-vis Ben Lousberg. "Ils n’ont pas d’occasions franches mais on prend quatre buts sur des phases arrêtées. Si c’est 0-4, il n’y a rien à dire!"

Franchimont 2 – Trois-Ponts 0

Buts: Dufour (1-0, 59e), Noblué (2-0, 64e)

"Cette seconde victoire de rang fait du bien et était indispensable. Le contenu de la première mi-temps était vraiment très mauvais mais mes gars se sont réveillés en seconde", dixit Olivier Laffineur, le technicien des 600. "Notre problème, c’est qu’on ne marque plus. Nous étions au-dessus d’eux avant la pause et nous avons eu deux belles occasions. On remonte sur le terrain timoré et c’est quand ça allait un peu mieux qu’on prend le 1erbut", commente son homologue Grégory Rondeux.