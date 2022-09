Buts: Montalbano sur pen (1-0, 19e), Douhard (1-1, 28e).

"On galvaude, on galvaude et on galvaude encore. Nous ne sommes vraiment pas en réussite devant le goal. Je ne peux que reprocher cela à mes gars. Ils font un bon match sur un terrain difficile", souligne le T1 hervien Ben Joly.

Battice 0 – JS Liégeoise 2

Buts: Rrustremi (0-1, 64e), Nkaku (0-2, 70e).

"Dominer n’est pas gagné. Les semaines se suivent et se ressemblent. Ils se présentent deux fois dans notre rectangle en première période et ils font 0-2. C’est frustrant mais c’est le foot. Le retour de quelques blessés va nous faire du bien", se désole le tacticien batticien Benjamin Marechal.

Aubel B 1 – Tilff 4

Buts: Younes (1-0, 8e), El Farsi (0-2, 47e), Ballois (0-3, 65e), El Farsi (0-4, 68e), Manteca (1-4, 81e).

Carte rouge à Aubel B: Baumans (89e, 2 c. j.).

"Tilff était plus fort et mérite sa victoire. Cependant, je ne suis pas satisfait des circonstances. On est bien dans le début de match et on encaisse sur leur première occasion de but. Ensuite, l’arbitre nous refuse un penalty flagrant et oublie de siffler hors-jeu sur le second but", pointe le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

Rechain 2 – Trooz 2

Buts: Collard (1-0, 7e), Fuentes (1-1, 49e), Lonneux (2-1, 67e), Palleschi sur pen (2-2, 89e).

"Le match devait être plié à la pause! On marque en première période et Grégory Crits tape le poteau juste après. L’arbitre nous refuse un penalty et ils vont égaliser sur le contre (en étant hors-jeu!). Ils égalisent à nouveau en fin de match sur un penalty qui n’en est pas un", peste le coach rechaintois Marc Ansion.

Olne 0 – Warsage 3

Buts: Vanderbeck (0-1, 28e), Hungs (0-2, 32e),

"On a manqué d’efficacité. Nous nous créons deux face-à-face avec le gardien sur les cinq premières minutes. J’ai l’impression que Warsage a trois occasions en première période et c’est 0-3. J’ai intégré deux U21, c’est le point positif", explique le chef de meute olnois Boris Lambert.

Dans l’autre camp, l’entraîneur warsagien Vivien Forthomme était satisfait: "Le premier but aurait pu tomber dans chaque camp. Après le 0-3, nous avons géré. Cela était loin d’être parfait, mais je suis content."

Espoir Minerois 0 – Blegny 1

Buts: Thielen (0-1, 17e).

"Blegny a une opportunité en première période et c’est but. Nous en avons trois par mi-temps et on ne marque pas", râle le mentor minerois Gino Piol.