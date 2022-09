P2: Theux coule dans le derby face à un nombreux public « post-inondations, Verviers B s'incline, Stavelot vainqueur

RABC ENSIVAL B: Lejeune 7, Remacle 17, Delporte 11, Louis 6, Mourant 18, Delsemme 2, Detry 0, Erkenne 10, Buizza 4, Dessart 6, Valenduc 6.

Premier match de la saison bouclé par une victoire. "On prend pourtant un mauvais départ, on n’est pas prêt à défendre", constate Jérémy Delsemme, le coach ensivalois. "Réaction parfaite pendant 13 minutes pour combler le retard et prendre l’avantage à la mi-temps. Ensuite, on est plus irréguliers mais on gère notre avantage."

Série B

Theux BC 40 – Herve-Battice 48

Évolution du score: 10e: 7-7, 20e: 18-18 (11-11), 30e: 25-27 (7-9), 40e: 40-48 (15-21).

THEUX BC: Rondoz 5, Barbay 14, Massin 2, Baikry 0, Caro 1, Cauberg 8, Bousmanne 0, Toussaint 7, Cawez 3, Lentz 0.

HERVE-BATTICE: Solot 6, Deltour 0, Mottard 9, Bonni 7, Mercenier 5, David 1, Linotte 8, Vanasch 9, Palm 2.

"Match catastrophique de notre part, je ne comprends toujours pas ce qu’il s’est passé", s’interroge Sébastien Hella, le coach de Theux qui était privé de Klassen (blessé) et Liégeois (absent). "Manque d’énergie, de concentration, le spectacle était bien triste avec deux équipes qui étaient en gros problème de réussite pendant une demi-heure. Naufrage collectif de notre côté avec des pourcentages lamentables (24% à 2 pts et 1 sur 12 à 3pts). En plus la salle était bien garnie vu l’inauguration du hall après les inondations…"

C’est Herve-Battice qui a le premier retrouvé un peu d’adresse dans le dernier acte pour empocher les trois points du derby. "Je ne pensais pas un jour gagner un match en marquant 48 points!", s’étonne Michel Derouaux, le coach herbager. "Les deux équipes étaient complètement à côté de la plaque offensivement. Malgré notre panne offensive, on est resté soudé défensivement avec une grosse prestation collective."

BC Verviers B 69 – Grâce-Holl. 74

Évolution du score: 10e: 21-14 20e: 33-30 (12-16), 30e: 52-51 (19-21) 40e: 69-74 (17-23).

BC VERVIERS B: Reynders 2, Lierneux 0, Grégoire 0, Pirard 10, Domken 17, Calbert 0, Demez 16, Buscicchio 4, Lerho 5, Steeman 15.

"Malgré les absences de cinq titulaires, nous avons tenu la dragée haute à l’équipe de Grâce-Hollogne", apprécie Bruno Dagnely, le coach verviétois qui finissait par devoir se passer aussi de son meneur… "Florian Grégoire est exclu suite à une deuxième faute antisportive que seul l’arbitre a cru voir. Nous avons mené 36 minutes mais l’expérience et la fraîcheur adverses nous ont privés d’une belle victoire. Je suis très fier de mes joueurs et confiant pour l’avenir… si nous arrêtons d’avoir des blessés!"

Aubel B 68 – ES. St Louis D 57

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 15, Horevoets 4, Grégoire 8, Blaise 9, Delrez 10, Dejardin 13, Vauchel 3, Leduc 6.

"Match en dents de scie, on a plusieurs fois l’occasion de faire le trou mais on laisse une porte ouverte à Esneux Saint-Louis tout le match", relate Gauthier Liegeois. "Le collectif offensif est néanmoins sur la bonne voie. Perte sur entorse de Nicolas Blaise qui rejoint Gabriel Correa (élongation) et Andreas Lejeune (fracture main)."

RBC Stavelot 83 – US Awans 69

"Le jour et la nuit par rapport à la semaine dernière", constate le coach Julien Lemaire. "On a mis un autre rythme. On a encore joué avec une laisse avant la pause puis on s’est décontracté et on a déroulé."