Évolution du score: 10e: 25-14, 20e: 42-27 (17-13), 30e: 58-43 (16-16), 40e: 74-63 (16-20).

HENRI-CHAPELLE: Perin 7, Viellevoye 6, Thélen 13, Henkens 5, Laboureur 13, Tandler 9, Delhaes A. 7, Remacle 19.

"Malgré le capot de Lahaye, probablement le premier de sa vie, nous remportons les trois points et sommes toujours invaincus en P1", plaisante Fred Ledain qui engrange un second succès cette saison sans son intérieur qu’il espère bien retrouver à 200% dès vendredi prochain pour le difficile déplacement à l’Étoile Jupille.

"Face à Tilff, on a bien débuté. On a ensuite géré avant de laisser l’adversaire revenir à cause de notre nonchalance. On doit plier le match de 20 points et, à la place, on galvaude en tentant des trucs inappropriés et qui ne respectent pas l’organisation demandée. Cela nous arrive à chaque match et je dois remettre le cadre pour que cela reparte. C’est frustrant car on ne parle pas de gamins novices mais bien de mecs très expérimentés. À noter, le bon match de Laboureur ainsi que le retour encourageant de Perin après blessure."

Dison-Andrimont 64 La Villersoise 50

Évolution du score: 10e: 32-6, 20e: 37-19 (5-13), 30e: 52-30 (15-11), 40e: 64-50 (12-20).

DISON-ANDRIMONT: Toussaint 4, Petit M. 11, Chikhaoui 11, Kpako 11, Buscicchio 3, Lodomez 8, Closset 6, Petit C. 9, Sayeh 0, Porignaux 1.

Gros début de match (32-6) des Disonais face à une équipe de La Villersoise décimée.

"Mais par la suite, aucune concentration dans nos rangs tant l’adversaire semblait dépourvu", remarque le coach Didier Franceschi qui en profite pour engranger un second succès consécutif.

"Pour faire un bon match, il faut être deux. Un constat posé sans manquer de respect à La Villersoise qui présentera sans doute un tout autre visage au match retour."

RSW Liège Basket C 78 RBC Welkenraedt 63

Évolution du score: 10e: 21-18, 20e: 42-29 (21-11), 30e: 59-45 (17-16), 40e: 78-63 (19-19).

RBC Welkenraedt: Van Wissen 9, Leemans 11, Fyon 12, Hensen 2, Delhez 3, Delrez 14, Touette 13.

À sept pour effectuer le déplacement, les Noirs ont bien abordé la rencontre (21-18) après s’être inclinés dans le derby face à Dison-Andrimont lors de la journée inaugurale.

"Mais on laisse ensuite les Liégeois partir à plus 15", relate le coach Gino Fortuna qui relevait 42-29 au repos et 59-45 à la demi-heure.

"Une défense de zone nous a permis de revenir à 6 unités dans les troisième et quatrième actes. Mais, étant dans le rouge, on laisse échapper la victoire dans un match où on a toujours été mené."

RBC Alleur B – R Casino Spa BC est remis au 18/09/22.