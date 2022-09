«On n’a pas eu les idées nécessaires» estime Bernd Storck après la défaite 1-0 d’Eupen à Ostende

« Nous aurions pu inscrire un but en première mi-temps (NDLR: grosse occasion galvaudée par Soumano) mais quand tu ne marques pas, tu ne gagnes pas. Et en deuxième mi-temps, nous avons commis des erreurs. Une erreur trop facile, à partir d’une rentrée en jeu. À onze contre dix, nous n’avons pas eu cet esprit et ces idées nécessaires pour l’emporter. La défense adverse a bien négocié la fin de match… »

Et d’évoquer la suite: "Ce ne sera pas facile de recevoir l’Union Saint-Gilloise dimanche à la maison. Mais on doit faire le maximum pour prendre des points." D.L.