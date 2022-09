"Je m’attendais à avoir des difficultés sans mes nombreux absents (Hayden, Mazzouze, Bemelmans, Sekou), mais des soucis d’ordre tactique. Aujourd’hui, un ou deux cadres n’ont pas fait le boulot. Ajoutez à cela que les deux premiers buts viennent d’erreurs individuelles. Le second fait mal et nous avons eu un moment de flottement durant lequel ils ont planté le troisième", souligne le mentor des Espagnols Jean Marie Rauq. Le troisième but malmédien viendra des pieds de Nicolas Nijhof qui trompe Debante d’une belle frappe des seize mètres.

À 0-3, les hommes du mentor Selatine Deniz contrôlent la partie et ce n’est pas la réduction du score visitée par l’entremise de l’ancien aubelois Cemil Angislan qui trompe un Hagemann impérial d’une petite pichenette (1-3, 69e).

Le message de Deniz

"Tout d’abord, j’ai toujours essayé d’être le plus franc possible dans mes analyses la saison dernière, tout en respectant l’adversaire, lance le T1 des Dragons Selatine Deniz. Je ne comprends pas l’attitude de mon homologue (NDLR: Jean-Marie Raucq) qui a récemment déclaré (NDLR: dans la presse et sur les réseaux sociaux) que j’ai manqué d’humilité lors du match retour la saison dernière. Il a peut-être eu un souci avec un supporter. Mais c’est dommage de mettre tout le monde dans le même sac alors qu’il a mon numéro et qu’on peut en parler, d’autant que mes propos ont peut-être été mal interprétés ou retranscris… S’il estime que je manque encore d’humilité par rapport à la victoire de ce dimanche, c’est triste."

Et d’en revenir au match: "Cette fois, nous avons réussi à faire la différence en jouant un beau football. Nous avons été très concrets devant et ma défense a rassuré. Mon gardien Hagemann est en forme et il faut le souligner. Cela peut être un match référence, mais je vois que Malmedy évolue bien et je m’en réjouis."

UCE Liège 1 – Malmedy 3

Arbitre: M. Counen.

Carte jaune: Grava, Dreezen; Haggemann.

Buts: Crosset (0-1, 43e; 0-2, 55e), Nijhof (0-3, 63e), Angislan (1-3, 69e).

UCE LIÈGE: Debante, Dabeye, Olivier, Rentmeister, Henquet, Lesecque (65eTudisco), Grava, Schroeder (46eAngislan), Petit (46eEl Garrouji), Namotte (65eThirion), Dreezen.

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, R. Jacob, Cassoth, Mathonet, Krings, Bucak, Le Bohec, Custinne, Crosset, Nijhof.