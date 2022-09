Liège se retrouve deuxième du général

Une victoire nette et méritée et voilà Liège deuxième au général. Les Sang et Marine ont livré une prestation aboutie face à une équipe de Rupel Boom qui n’a jamais su puiser dans ses forces pour remonter. "L’adversaire était bien organisé au début mais à partir du moment où nous avons inscrit le premier but, nous avons su imposer un rythme et tuer le match, constatait Gaëtan Englebert. Nous sommes restés sérieux et bien organisés défensivement."