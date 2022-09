Une fois le coup d’envoi donné, les échanges sont toutefois plutôt à l’avantage des Sprimontois, qui font circuler et approchent le but de Monte. Ruiz passe d’ailleurs non loin de l’ouverture du score dès la 6eminute, mais son envoi touche le poteau.

Pourtant, à la 31e, c’est bien Aubel qui débloque le marquoir grâce à un long coup franc excentré botté par Colling… que personne ne dévie réellement sauf Bah, dans ses filets (39e).

Le second gros fait de match est la blessure de Spitaels, dans la foulée. Le joueur visiteur, en sang, est évacué du terrain et pris en charge par une ambulance. "Nous étions dans le match jusqu’à ce moment-là. Forcément, voir un équipier dans un si grave état a joué sur la suite", regrette le coach carrier Faustino Garcia.

Alors qu’une frappe de Modica file à côté, Pauporte, au taquet pour couper un centre au petit rectangle, double ensuite la mise pour les locaux (39e).

Les troupes de Tony Niro semblent lancées vers une seconde partie de rencontre tout en gestion. C’était sans compter sur le penalty transformé par Allarassem juste avant le repos (2-1). "Dommage de le prendre à ce moment-là, sur une incompréhension défensive", pense Tony Niro.

En deuxième mi-temps, trois belles possibilités sont à signaler: un face-à-face manqué de Cuypers (60e), un tir d’Allarassem claqué (78e) et une tentative de Diallo dans une mésentente sprimontoise (79e).

Aucun nouveau but, toutefois, permettant au club du président Michel Remacle de célébrer cette précieuse victoire. "Zéro sur douze, ça fait mal. Cette victoire va faire du bien pour la suite. J’espère qu’elle sera le déclic pour ne plus jouer avec un Pampers. Je l’ai encore vu ici: certains évoluent avec la peur", note le tacticien Tony Niro. "Nous n’avons pas encore le clean sheet que j’aimerais, mais le résultat est le plus important."

Aubel 2 – Sprimont B 1

Arbitre: M. Gastaldello.

Cartes jaunes: Monte, Allarassem, Rexhepi, Remacle, Ernst.

Buts: Bah csc (1-0, 31e), Pauporte (2-1, 39e), Allarassem sur pen. (2-1, 45e+1).

AUBEL: Monte, Willem, Niro, Spits, A. Charef, Colling (81e Lennertz), Remacle, Ernst, Temsamani, Cuypers (62e Diallo), Pauporte (57e Rexhepi).

SPRIMONT B: Librici, Modica, Ruiz, Spitaels (32e Ghelfi), Bah, Pedrosimao, Corman, Delville (72e Fassotte), Jeunehomme, Nelissen (63e Elias), Allarassem.