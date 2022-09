La Calamine maintient ensuite sa domination et aurait même pu inscrire un troisième but avant le quart d’heure, la superbe frappe de Lufuankenda ne passant pas très loin de la lucarne de Delmé.

Quelques minutes plus tard, les Mauves se réveillent et se relancent dans le match via une frappe de Nélisse déviée par un défenseur adverse. Le capitaine Robinet remet ensuite les deux équipes à égalité via une superbe frappe, alors qu’on n’a pas encore atteint la demi-heure.

Au retour des vestiaires, Libramont prend le jeu à son compte. Plus présents dans les duels et jouant plus haut, les Mauves donnent des difficultés à La Calamine pour reconstruire. Malgré cette occupation de terrain, Libramont se montre toutefois trop timide devant le but. Les deux latéraux que sont Lefort et Vandaele multiplient les débordements et les centres, mais en vain. Étouffée, La Calamine souffre, mais ne rompt pas. Au contraire, l’équipe visiteuse, sur l’une de ses rares occasions en seconde période, va parvenir à arracher la victoire au terme d’une belle action collective. "On a eu droit au match auquel on s’attendait face à une équipe combative et avec beaucoup de ressources. Mais nos deux buts rapides ne nous ont pas facilité la tâche. On s’est vu trop beau et on a baissé l’intensité. On a dû ensuite se faire mal pour arracher cette victoire. En 2epériode, Libramont était meilleur. Beaucoup d’équipes viendront se casser les dents ici", commente Alexandre Digregorio, coach de La Calamine.

Libramont 2 – La Calamine 3

Arbitre: M. Lobet.

Cartes jaunes: Grandjean, Roset, Volont, Cviko.

Buts: Mauclet (0-1, 2e), Bultot (0-2, 4e), Nelisse (1-2, 19e), Robinet (2-2, 26e), Bennane (2-3, 77e).

LIBRAMONT: Delme, Richard, Robinet, Bunout, Grandjean (81e Gillet), Nelisse (66e Giboux), Nkokolo, Mezouari, Vandaele (77e Roset), T.Lefort (90e Baudot), Minthe.

LA CALAMINE: Joiris, Smits, Hubert (63e Bennane), Mauclet (77e Van Melsen), Aritz (70e Islamovic), Remacle, Lufuankenda (83e Cviko), Hungs, Volont, Bultot, Cornet.