Et ce dimanche, les Hutois ont juste manqué d’un peu de jugeote et de vigilance dans les derniers instants face à un Guillaume Legros à qui on ne l’a fait plus.

Si Dison était le premier à s’assurer la possession du ballon, la première possibilité tombait dans les pieds de Vancoppenolle dont la reprise croisée de volée manquait l’objectif.

Les Verviétois prenaient l’ascendant dans cette première période avec un premier shoot au-dessus de Manfredi juste après le quart d’heure de jeu.

Musclée, la rencontre n’était pas d’un niveau extraordinaire avec un Dison qui faisait mieux circuler le ballon. Des envois de Meunier et Demarteau ne mettaient pas Crahay en difficulté et la pause était atteinte sur un score vierge.

La seconde période ne gagnait pas en intensité avec des duels d’homme intéressants comme celui entre Peisson et Legros. Heureusement, le dernier quart d’heure gagnait lui en intérêt. Solières mettait un peu plus de pression mais sans que Rico-Garcia ne doive sortir le grand jeu. Alors qu’il restait cinq minutes de jeu, Crahay devait s’employer d’un saut de carpe pour écarter une tête d’un avant visiteur.

Une tête lobée à la 89e

Et dans les dernières secondes sur un ballon venu de la gauche des pieds de Clerbois, Legros osait une tête lobée qui ne laissait aucune chance au portier de Solières (0-1). La messe était dite et la victoire des hommes de Christophe Kinet n’était pas volée. Solières encaisse ainsi sa première défaite de la saison face à une équipe de Dison qui devrait faire sa place en D2.

Le T1 disonais ne cachait pas sa satisfaction: "Très belle victoire et à l’extérieur en gardant le zéro derrière. La victoire me semble méritée et notre gardien n’a pas été trop mis en difficulté. C’était un match assez tactique avec un Solières qui redescendait fort bas. Il fallait être patient et construire la victoire. On a mieux su trouver la largeur avec nos milieux de terrain en seconde période", analyse Christophe Kinet.

De son côté, le coach de Solières était assez partagé dans son analyse: "Au niveau du jeu, Dison avait la maîtrise mais en termes d’occasion, il n’y a pas eu grand-chose maintenant c’est impossible de prendre un but pareil en fin de rencontre. Quand on connaît les qualités de Legros, il ne peut pas se retrouver tout seul. On a pourtant su inverser la vapeur au niveau du physique en fin de rencontre", commente Pascal Bairamjan.

Solières 0 – Dison 1

Arbitre: M. Braley.

Cartes jaunes: Bacanamwo, Schillings, Peisson, Biondolillo, Kabeya, Clerbois.

But: Legros (0-1, 89e).

SOLIÈRES: Crahay, Bartholomé, Espeel, Verbist, Bacanamwo, Kabeya, Vancoppenolle, Lokando (89e Sambi Lokonga), Peisson, Luvevadio (75e Bouarfa), Ndeon

DISON: Rico-Garcia, Schillings, Biondolillo, Castela (75e Teruel), Legros, Demarteau (87e Akdim), Mara, Leers, Manfredi, Meunier (65e Godard), Clerbois.