Les Elsautois reprennent en seconde période de la même manière et vont doubler la mise par Gary Deville sur un corner délivré par son frère Brandon (0-2, 54e). Dans la foulée de ce but, Jonathan Roggemans va planter sa rose et ainsi, réduire les espoirs eupenois à néant (0-3, 58e).

Alors qu’on pensait le match plié, les visités vont donner quelques sueurs froides à tout le camp elsautois, avec l’aide de l’arbitre qui va généreusement accorder un penalty au FC Eupen à dix minutes du terme. Alessio Krafft va le transformer (1-3) et redonner espoirs aux Bleus. Si bien que lors de l’ultime minute, Dean Vanaschen va inscrire un nouveau but eupenois, à la surprise générale (2-3). Jason Fumagalli, aura l’occasion de réaliser le hold-up en ramenant les deux formations à égalité durant les arrêts de jeu, mais son envoi passera côté, au grand bonheur du clan de Boris Dome, le coach eslautois, qui pourra fêter cette victoire sur le fil.

«Pas reconnu mon équipe»

"On ne peut pas se faire peur de la sorte en fin de partie. On a vraiment pris le match par le bon bout et j’ai assisté à une superbe prestation de mes gars. Nos moments d’absence à la fin du match auraient pu nous couter cher mais finalement le résultat est positif et mérité. Les jeunes sont là, on poursuit notre marche en avant et c’est de bon augure pour la suite" savoure-t-il.

Pour Patrick Kriescher, son homologue eupenois, la victoire est méritée. "Je n’ai pas reconnu mon équipe. Je ne sais pas expliquer pourquoi on n’a pas su rentrer dans le match. Elsaute était meilleur que nous et malgré cela, on aurait pu récolter un point même si leur succès ne se discute pas" avoue-t-il.

FC Eupen 2 – Elsaute 3

Arbitre: M. Lousberg.

Cartes jaunes: Dreessen, Krafft, Neumann, Palm, C. Laschet; Campo, D’Affnay, G. Deville.

Buts: Lefort (0-1, 6e), G. Deville (0-2, 54e), Roggemans (0-3, 58e), Krafft sur pen. (1-3, 81e), Vanaschen (2-3, 90e).

FC EUPEN: Pelzer, Neumann (76e Weinberg), Dreessen (70e D’Argent), Vanaschen, Palm, B. Laschet, Mennicken, C. Laschet, Colle (66e Benlahbib), Meyer (66e Fumagalli), Krafft.

ELSAUTE: François, D’Affnay, Dirix, Fassin, Dohogne, Campo (68e Ameur), Colson, G. Deville, B. Deville (83e Diané), Roggemans (60e Filali), Lefort (68e Maréchal).