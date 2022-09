Évolution du score: 10e: 27-28, 20e: 50-49 (23-21), 30e: 68-75 (18-26), 40e: 91-102 (23-27).

BC VERVIERS: Wilkin M. 6, Lodomez 13, Akinbodu 13, Pirard 7, Roosen 17, Léonard 5, Wilkin G. 11, Buscicchio 7, Delsemme 12.

Rassuré par une défense efficace à Waremme, le staff verviétois avait davantage travaillé le secteur offensif et espérait décrocher un premier succès face à ses supporters. Très vite pourtant, les Verviétois – Mahiat et Pitz absents, Léonard tout juste rentré de vacances – ont été mis en difficultés par une équipe de Vieux Campinaire qui pouvait s’appuyer sur de l’expérience, du physique mais aussi sur une belle adresse à distance. "On était prévenu, il y avait deux joueurs à surveiller", reconnaît Mayron Wilkin, le capitaine verviétois envoyé à l’interview par son coach très déçu au coup de sifflet final. "Mais on les laisse prendre feu et le reste de l’équipe a pris confiance. On s’est troué en défense!"

Les visiteurs avaient déjà inscrit 28 unités au terme du premier acte grâce à cinq tirs primés au-delà des 6m75 et conservaient la main au quart d’heure (33-37). C’est grâce à un jeu de transition rapide que les Verviétois inversaient le cours du match pour rentrer à la pause avec le plus petit des avantages (50-49). Les Carolos reprenaient pourtant très vite l’avantage par la suite (25e: 54-61, 30e: 68-75). Il fallait une grosse débauche d’énergie des locaux pour revenir à deux longueurs (78-80) à un peu plus de cinq minutes du terme avant de craquer physiquement. "Le point positif, c’est qu’on a trouvé de nombreuses options sur le plan offensif", conclut Mayron Wilkin. "Mais il faudra jouer correctement en attaque et en défense dans le même match si on veut engranger des succès…"