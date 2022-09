"A domicile, on sera très durs à battre" : trop fort sur son synthétique, Andrimont pulvérise l'Entente Pepine (photos)

Auteur d’un très bon début de saison, l’Entente Pepine se frottait ce dimanche à Andrimont, un très (trop) gros morceau de la série. Et sur le synthétique des Canaris, les Pepins ont tout bonnement mordu la poussière. Car si Julien Diefels avait habilement ouvert le score sur un très joli lob, Kambembo lui répondait par un doublé tandis que le malheureux Gueuder trompait son propre gardien pour fixer le score à 3-1 à la mi-temps. De retour des vestiaires, les Pepins tentaient de mettre plus de poids à l’avant mais cela faisait autant d’espaces supplémentaires dont profitaient les avants andrimontois pour saler l’addition de trois buts en plus, dont un doublé de Terry Stancher. Toujours invincibles sur leur terrain, les Canaris ont rassuré leur coach avec cette prestation de haute volée. "On avait beaucoup travaillé les décalages et les centres pendant la semaine et aujourd’hui, pratiquement tous les buts sont inscrits sur ce genre de phase" savourait Manu Ruiz Marin à l’issue de la partie. "Tout le monde a joué simple, en faisant les bons choix. La manière m’a vraiment beaucoup plus." La prochaine étape sera donc pour ses hommes de reproduire durablement ce type de performance. "Je sais qu’à domicile, on sera très durs à battre. C’est hors de nos bases qu’on doit progresser. Déjà la semaine prochaine à Warsage B sur un terrain en herbe, ce sera une autre histoire." Toujours est-il que grâce à ce troisième succès à domicile, Andrimont s’installe à la quatrième place, à deux unités seulement du leader, le Croatia Wandre. Du côté de l’Entente Pepine, le début de saison reste positif mais cette claque aura le mérite de rappeller que pour les troupes d’Yves Voos, l’objectif principal reste le maintien. "Nous n’étions peut-être pas à notre place dans le top 5" commentait le technicien. "Techniquement, Andrimont a fait la différence. Ils étaient un cran au-dessus et nous n’avons pas su répondre avec d’autres qualités. On a cruellement manqué de combativité et d’esprit d’équipe."