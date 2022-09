À l’image du classement, où Côtiers et Pandas comptaient 6 points avant ce match, la première mi-temps était plutôt équilibrée.

Eupen, désireux d’oublier la défaite face à Courtrai, proposait un football vertical mais le dernier geste faisait défaut. On pense surtout à ce service de Charles-Cook pour Soumano, seul devant Guillaume Hubert, mais qui galvaudait (alors que Nuhu était seul côté gauche). En face, Ambrose et Albanese faisaient mal au côté droit germanophone, où Yentl Van Genechten se faisait trop souvent déborder. Quand ce n’était pas Moser (bel arrêt devant Hornby à la 12e), c’est le VAR qui maintenait l’AS dans le match en annulant (très justement) le but d’Ambrose (33e) pour une position de hors-jeu d’Albanese au départ de l’action.

Lors du deuxième acte, le match s’emballait enfin. Et six petites minutes seulement après la reprise, le KVO trouvait la faille. Le centre d’Albanese à destination de Hornby voyait Lambert se faire devancer. Le gardien eupenois Lennart Moser repoussait le ballon mais le cuir revenait dans les pieds de Nick Batzner, qui n’avait plus qu’à conclure (1-0, 51e).

Les échanges semblaient s’équilibrer peu avant l’heure de jeu, lorsqu’Albanese écopait d’un deuxième avertissement synonyme de carte jaune pour une simulation sanctionnée sans hésitation par l’arbitre Verboomen.

À onze contre dix, les Eupenois prenaient le contrôle du ballon mais les hommes d’Yves Vanderhaeghe restaient dangereux en contres…

Le score ne bougeait plus malgré les changements opérés par Bernd Storck pour l’Alliance et les quelques tensions de fin de partie.

Eupen s’incline 1-0, s’englue dans les profondeurs du classement et doit désormais préparer la venue de l’Union Saint-Gilloise au Kehrweg, dimanche prochain.

De son côté, Ostende se donne de l’air et voudra confirmer au Cercle de Bruges dans une semaine.

Ostende 1 – Eupen 0

Arbitre: M. Verboomen.

Cartes rouges: Albanese (2e jaune, 57e)

Cartes jaunes: Ambrose, Medley, Sakamoto, Vanderhaeghe (T1 Ost.); Davidson, Déom, Wasako.

Buts: Batzner (1-0, 51e)

OSTENDE: Hubert, Urhoghide, Thanghe, Medley, Sakamoto, Dewaele (84e Berte), Rocha, Albanese, Ambrose (84e Amade), Hornby (62e Hornby), Batzner (90e+1 Atanga).

EUPEN: Moser, Van Genechten (46e Magnée), Paeshuyse, Lambert, Davidson (84e Déom), Jeggo (63e Prevljak), Wakaso, Peeters, Charles-Cook (84e N’Dri), Nuhu, Soumano (76e Gassama).