Certes, les Chevronnais de Ludovic Lejeune comptent six points en trois matchs mais ils sortent d’un "jour sans"à Stavelot B où ils ont été sèchement battus (3-0). "Le ballon n’a pas tourné pour nous car on a eu plusieurs occasions franches, relativise le coach. Il faut se remettre en question et aller de l’avant mais cette série est très ouverte avec beaucoup de belles équipes et aucun match ne sera facile."

À commencer par ce déplacement à Bellevaux, également en quête de rachat. Avec cinq points en quatre matchs, le bilan actuel n’est pas digne d’un candidat au titre. "Les résultats ne correspondent pas à nos ambitions", reconnaît le coach des Bellevautois Jonathan Binot. "J’attends une réaction de mes joueurs pour en faire un match référence contre un concurrent direct."

Bellevaux – Chevron (dimanche, 15h)

Arbitre: M. Solheid.

Absents à Bellevaux: F. Bixhain (suspendu), N. Dalkenne (vacances). A. Grandjean est incertain.

Absents à Chevron: V. Heine et F. Grégoire (vacances).