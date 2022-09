Prestation sobre malgré l’une ou l’autre hésitation du gardien en première mi-temps.

Van Genechten 4

Mal positionné, pris de vitesse: ce n’était pas sa soirée. Remplacé par Magnée (5) qui n’a pas reçu beaucoup de ballons.

Paeshuyse 5

Plutôt discret. Peut-être un peu trop?

Lambert 4,5

Sa petite erreur sur la phase qui amène le 1-0 coûte cher. Dommage, il avait montré de bonnes choses jusque-là.

Davidson 4

Il manque d’impact, notamment offensivement. On imagine que Teddy Alloh recevra vite sa chance.

Jeggo 3,5

On en attend beaucoup plus d’un médian axial et on se demande comment l’Australien fait sa place dans le onze.

Wakaso 6,5

De nombreux ballons récupérés, un positionnement qui permet à ses équipiers de le trouver: l’expérimenté Ghanéen va faire du bien à cet Eupen-là.

Peeters 5

Un bon début de match avant de perdre en intensité.

Charles-Cook 6

Presque un assist, une première mi-temps réussie et un gros travail.

Nuhu 5

L’envie y était mais il n’a pas trouvé la faille.

S oumano 4

Se loupe sur la plus grosse occasion eupenoise. Il lui faudra muscler son jeu. Le jeune Gassama, dont c’était l’anniversaire ce samedi (19 ans), l’a remplacé à un quart d’heure du terme.

Prevljak (NC)

Le Bosnien est de retour, c’est déjà une bonne nouvelle.

Déom, Gassama, N’Dri (NC)