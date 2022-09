Le RCSV présente équipes et projet: «Verviers mérite un club en nationale, mais…» (photos)

D’entrée, le président Raphaël Boccardo a mis l’accent sur le nouveau dynamisme régnant dans le club et les synergies présentes entre les équipes, le staff, le comité et les bénévoles. Pour le volet sportif, il a laissé la parole au directeur technique Patrick Klinkenberg.

"Le nouveau Verviers, c’est la fusion de trois entités et un nouveau projet s’est mis en place. Celui-ci, nommé "Béliers 2025", repose sur nos équipes P2 et P4, mais aussi sur notre école de jeune qui doit y jouer un rôle très important", précise-t-il.

"On veut refaire de Verviers un club phare de la région avec un maximum de jeunes formés chez nous. Pour y arriver, on se doit de leur donner une formation de qualité et c’est pourquoi on a choisi des formateurs qualifiés. À ce niveau, les choses se mettent en place et on a la chance d’avoir pu attirer des personnes comme Vito Dell’Aquila, Gabriel De Luca, Stéphane Krings et David Jacquemotte."

«Retrouver la nationale»

Si le club ne cache pas ses ambitions de retrouver l’échelon national, il semble avoir retenu les erreurs du passé et il n’entend pas les reproduire.

"Verviers mérite bien sûr d’avoir un club au niveau national", poursuit le responsable sportif. "Mais il faut l’y emmener en prenant le temps de reconstruire. Nous devons d’abord mettre en place un esprit Verviers avec une vraie identité. Le vivier est profond et le potentiel énorme. Je ne doute pas de la réussite du projet mais il faut faire preuve de patience. Si on passe un cap avant 2025, c’est tant mieux. Si c’est plus tard, ce n’est pas grave. On est certes des compétiteurs mais on n’est absolument pas dans l’urgence. L’important, je le rappelle, c’est de se construire dans la durée."

L’échevin des sports Antoine Lukoki étant présent, Patrick Klinkenberg n’a pas oublié de faire un petit appel du pied à la Ville.

"Si le club grandit, la Ville grandira à nos côtés. Le sport peut être un vecteur important et permettre aux jeunes d’être meilleurs."

«Amener les jeunes au centre du projet»

La seconde équipe verviétoise fait la part belle aux jeunes. Pour les aider à grandir, le club a jeté son dévolu sur l’expérimenté Stéphane Krings.

Quand le nom de Stéphane Krings est sorti pour encadrer les jeunes pousses verviétoises en P4, beaucoup de suiveurs n’ont pu masquer leur étonnement.

"Pour être honnête, je ne m’attendais pas à recoacher si tôt mais Patrick m’a convaincu", explique l’ancien mentor de Malmedy et Bellevaux. "En discutant, on s’est rendu compte qu’on avait beaucoup d’idées qui convergeaient. Il m’a présenté l’ensemble du projet et m’a persuadé d’y adhérer. Je trouvais qu’il y avait du sens à faire grandir les jeunes pour les amener en P2. Il y a ici un vivier énorme et il n’y a pas de raison de ne pas parvenir à ramener Verviers là où il doit être. J’ai connu l’époque où le club brillait par son équipe séniore mais aussi par ses jeunes. L’objectif est de leur ramener une place."

La dernière saison n’a pas été simple pour la seconde équipe verviétoise. Onze unités récoltées, une descente en P4, des problèmes d’effectif, le constat est sans appel. Malgré tout, Stéphane Krings n’a pas hésité à relever ce défi de taille.

«Miser sur la jeunesse»

« Amener les jeunes au centre du projet est quelque chose qui me parle. Tout est à faire mais il y a le potentiel pour y arriver. On a le matériel à notre disposition et les conditions de travail sont assez exceptionnelles. J’ai envie d’y croire et je pense qu’on peut passer ce cap. À moyen terme, avoir une équipe au niveau national et l’autre en P1, comme le fait Sprimont, serait l’idéal. Mais pour le moment, il s’agit d’abord de mettre les choses en place, de faire le travail sérieusement et de prendre du plaisir. L’objectif n’est pas la montée mais si l’opportunité se présente, on la prendra », conclut-il.