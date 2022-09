Kinet n’est pas là «pour fermer le jeu» de Dison

Mais attention, en face, c’est du costaud aussi. Solières a planté six buts en deux rencontres (La Louvière Centre et Jette) et compte quatre unités au compteur. Soit une de plus que les Stadistes, qui n’ont plus cette "pression"de la première victoire de la saison à aller chercher. "C’est une équipe avec beaucoup de potentiel mais nous n’irons pas là pour fermer le jeu", prévient le coach disonais. Pour cela, il pourra compter sur un noyau de plus en plus complet, où la concurrence est là aussi.

Bonne nouvelle d’ailleurs, Christophe Kinet peut compter sur le retour de Sergio Teruel, blessé à la cheville depuis le début de la saison. "Il s’est entraîné toute la semaine et on aura besoin de tout le monde", détaille-t-il. De son côté, Arnaud Godard est papa depuis cette semaine et n’a pas su s’entraîner mais fait lui aussi partie du groupe pour aller à Solières.

Solières – Dison (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Braley.

DISON: Rico-Garcia, Biondolillo, Mara, Leers, Clerbois, Castela, Schillings, Meunier, Demarteau, Manfredi, Legros, Teruel, Godard, Manchigov, Akdim, La Delfa Habran.

Absents: Merola (genou), Binot (talon), Salihi, Orban et Ustun (choix).