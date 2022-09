"Dans ce championnat, tous les matches sont importants", entame le mentor Grégory Degotte. "Dans notre situation, il faut bien sûr qu’on prenne des points pour ne pas se mettre trop de pression. En football, le moral, l’ambiance et la confiance vont de pair avec les résultats. Mais pour le moment, je dois dire que tout se passe bien à ce niveau."

Dimanche passé, les Welkenraedtois ont livré une excellente prestation contre le leader sartois (1-2), mais ils ont dû plier l’échine contre le cours du jeu à la dernière minute. "En jouant de la sorte, je suis confiant", enchaîne le mentor des Bleu et Noir. "On s’attend bien sûr à un match compliqué car Trois-Frontières est un candidat au titre. J’espère qu’on en livrera un aussi abouti que contre Sart."

Du côté visiteur, on espérait là aussi une meilleure entame de compétition. Avec quatre petites unités, le bilan est bien trop maigre pour un groupe regorgeant d’indéniables qualités. "Tout se passe vraiment bien en semaine et le groupe fait preuve de beaucoup d’envie. Il faut à présent engranger les points et entrer dans une spirale positive qui lancerait l’équipe", explique le coach du FC3F Fabrice Burdziak. "Ce dimanche, c’est le match piège par excellence et j’espère que mes joueurs en sont conscients. J’ai vu jouer Welkenraedt et c’est loin d’être un oiseau pour le chat. Ils mériteraient d’avoir plus de points et je suis sûr que ça va arriver. On doit maintenant tout faire pour qu’ils ne nous privent pas des trois points."

Welkenraedt – Trois-Frontières (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Henikenne.

Absents à Welkenraedt: Kockelmann, Dohm et Nix (blessés), Launois (vacances), Carlier (suspendu).

Absents à Trois Frontières: aucun.