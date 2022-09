Tony Niro (Aubel): «J’ai besoin d’ouvriers»

À l’heure de recevoir les Carriers, Aubel, troisième la saison passée, ne se contente évidemment pas de son zéro pointé. "Nous espérons vraiment prendre les points, ce dimanche. Zéro sur douze, ça devient compliqué", admet Tony Niro. "Maintenant, il ne faut plus se raconter de “blabla”. Comme d’habitude à Aubel, chaque joueur doit mettre son bleu de travail. J’ai besoin d’ouvriers, pas d’architectes ou d’ingénieurs. Celui qui ne respectera toujours pas cette philosophie ne fera plus partie de mes plans. Oui, des joueurs sont en danger. Le CV ne suffit pas: je veux les voir mouiller leur maillot pendant 90 minutes. Et si je dois aller cherchers des gars méritants dans le noyau de P2, je le ferai." Un élément de David Malta est d’ailleurs repris ce week-end: le médian William Lennertz.

Pour ses ouailles comme pour Tony Niro, la situation est donc compliquée à vivre. Mais le tacticien n’a pas en tête de quitter le navire de son propre chef. "Par respect pour le club, pour les gens qui m’ont fait confiance, je ne partirai pas de moi-même. Je vais utiliser tous mes atouts pour redresser la barre."

Lahaye de retour

Si le mercato est terminé, le club de Michel Remacle accueille un nouveau renfort: Maxim Lahaye, dont le père est désormais trésorier au sein du comité des Vert et Blanc. Après un an et demi loin des terrains, l’ancien défenseur local a repris du service cette semaine, à l’entraînement. "Je voulais absolument le récupérer, déjà la saison passée. Bon, je lui ai mis une petite pression", sourit Tony Niro. "Il devrait être opérationnel dans un mois."

Aubel – Sprimont B (dimanche, 15h)

Arbitre: M. Gastaldello.

AUBEL: Beckers, Cuypers, Colling, Diallo, Remacle, A. Charef, Ernst, Spits, Temsamani, Niro, Willem, Rexhepi, Pauporte, Manteca, Lennertz. À noter: le noyau doit encore être affiné.

Absents: Kerff, Fhdili, Hansen (blessés), Y. Charef (vacances)