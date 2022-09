Après 4 matches de championnat, Ster n’a – à l’instar de Geer – toujours pas encaissé. Garder ce brevet d’invincibilité le plus longtemps possible est-il un but? "On ne doit pas trop se focaliser là-dessus. On a bien transféré défensivement, on s’attendait donc à être solides. Mais on peut encaisser dimanche, pour autant qu’on gagne", conclut Vincent Heins.

«Ne pas jouer à 95%»

De son côté, le gardien et entraîneur-adjoint Xavier Stassen se réjouit de jouer cette rencontre. "Martin Schwontzen, Antoine Baltus et moi, on joue au futsal à Saint-Jean-Sart avec Damien Boreio et Kevin Crisigiovanni, explique Xavier. On connaît aussi des gars comme Steve Gilis ou Quentin Chandelle. C’est une équipe de mecs bien, ce sera agréable à jouer."

La victoire arrachée dans les derniers instants à Sprimont B a fait du bien aux Hombourgeois, qui affichent un bilan comptable à l’équilibre. "On se rend compte qu’on ne pourra pas jouer un seul match à 95% si on veut prendre des points, poursuit le gardien hombourgeois. On a un gros noyau qui doit nous permettre de compenser les blessés ou les coups de mous. Dimanche, il ne faudra rien laisser à Ster. Car s’ils mènent au score, cela risque d’être compliqué. Mais on doit avant tout se concentrer sur notre jeu. C’est un beau défi sur papier, face à un candidat au tour final."

Hombourg - Ster-Francorchamps (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Dridelli

HOMBOURG: Stassen; C. Schonbrodt, Bayard, Degueldre, Heudt, Baltus, Potoms, Hick, Duthoo, Bartholomé, D. Meunier, S. Meunier, T. Beckers (joueur), Schwontzen, Bauwens.

Absents: Wets (blessé), Schnackers, Dorthu, A. Schonbrodt, Belboom, Martin, Mirisola (P4).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Vronen; Chandelle, Lambrecht, Wangermez, Hermant, Delhez, Joao, Dardenne, Crisigiovanni, Thelen, Scheffer, Domken, Boreio, Gilis.

Absents: Restigilian, Raskin, Dewez (P4), Caslisgan (convalescent, il devrait reprendre les entraînements collectifs dans 2 semaines).