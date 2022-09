"Nous devons trouver notre constance face à des équipes de tête. J’estime que nous avons les points que nous méritons pour l’instant, car autant nous avons de quoi être déçus de notre déplacement à Wanze/Bas-Oha, autant nous ne méritions en rien notre défaite au FC Eupen. Surtout sur la seconde période", pointe le coach malmédien Selatine Deniz.

«Nous avons encore travaillé le physique cette semaine»

"Attention, un match n’est pas l’autre et une saison n’est pas l’autre. Cette équipe est une équipe de tête et elle sera dans les premiers à la fin de la saison. Cela fait même quelques années qu’ils jouent le tour final. Ce n’est pas rien. Nous devons nous inspirer de l’UCE Liège. C’est face à ce genre d’adversaire que nous devons être plus constants. Nous avons encore travaillé le physique cette semaine, car paradoxalement les résultats des tests physiques sont bons, mais nous avons du mal à enchaîner deux mi-temps avec la même intensité. Le football déployé est une chose, mais la base reste la condition physique. Je veux surtout voir une progression dans mon noyau à ce niveau", conclut-il. Les Liégeois emmenés par l’emblématique coach Jean-Marie Raucq ont, quant à eux, réussi un beau bilan de neuf points sur douze avec trois victoires pour une seule défaite (1-2 face à Wanze Bas-Oha).

À noter que l’équipe de l’UCE Liège avait plutôt bien réussi aux Malmédiens la saison dernière, qui avaient signé un six sur six.

UCE Liège – Malmundaria (dimanche 15h)

Arbitre: M. Counen.

Malmundaria: Hagemann, Cassoth, R. Jacob, Q. Jacob, Mathonet, Simon, Bucak, Le Bohec, Nijhof, Custinne, Dethier, Crosset, Vicqueray, Geelen, Kivrak.

Absents: Samray, Denis (pas prêts), Ernens, Oury (blessés), Krings, Errens (P4).