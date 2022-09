« On verra où on se situe après 10 matchs », dit Alexandre Digregorio (La Calamine) avant le match à Libramont

Le mentor des Germanophones est pour l’instant assez satisfait des débuts de son équipe en D3B ACFF. "Je suis plutôt content de notre départ. Nous arrivons dans une nouvelle série, à un niveau supérieur. Il faut encore que l’on y prenne nos marques. Il est encore trop tôt pour faire des pronostics sur nos objectifs. On verra où on se situe après une dizaine de matches. Il sera temps de tirer un premier bilan à ce moment-là."

La semaine s’est bien déroulée du côté du Stade Prince Philippe. "Le moral est bon et la première victoire obtenue le week-end passé nous a fait du bien. La semaine est toujours plus agréable quand le résultat a été positif. Nous voulons faire en sorte de prolonger ce sentiment le plus longtemps possible."

Libramont – La Calamine (samedi, 20h)

Arbitre: M. Lobet.

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Smits, Hungs, Islamovic, Cviko, Cornet, Aritz, Benanne, Hubert, Bultot, Mauclet, Remacle, Van Melsen, Lufuankenda.

Absents: Gerrekens (blessure), Hamoir (Erasmus), Kamalandua (blessure), Krhlanko (blessure), Roex (Erasmus), Seewald (Erasmus), Yildiz (travail), Meesen (P2), Lazzari, Legenvre, Rombach (choix sportifs).