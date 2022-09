Respectivement nantis de 8 et 9 points après 4 journées, Andrimont et l’Entente Pepine ont signé une entame de championnat réussie. Même si dans le chef de Manu Ruiz Marin, on ne peut masquer une pointe de déception. "Au vu du calendrier que nous avions, on a trop peu de points à mon goût" estime le coach andrimontois, dont les troupes ont beaucoup gaspillé le week-end dernier à Beaufays B (1-1). "On a gagné 4-0 contre un mix P2-P4 de Saive mardi en amical et c’était déjà beaucoup plus fluide. J’espère qu’on continuera sur cette voie dimanche."