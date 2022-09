Eupen: Christie-Davies blessé, mais une bonne nouvelle dans l'autre sens avant d'aller à Ostende

"Ostende a juste encaissé deux buts de moins, pour l’instant, c’est la seule différence" sourit l’entraîneur eupenois Bernd Storck, qui épingle la qualité de la pelouse côtière et assure vouloir "continuer sur notre lancée qui n’était pas si mauvaise, même si on a perdu contre Courtrai à cause d’une erreur d’inattention."

Côté noyau, l’entraîneur allemand récupère Smail Prevljak ( "Une très bonne nouvelle qu’il ne soit pas parti durant le mercato" – sic), lequel a trois séances dans les jambes, mais perd Christie-Davies et Sibiry Keita, blessés. Charles-Cook et James Jeggo, tous deux malades cette semaine, sont incertains. L’occasion de, déjà, lancer les derniers renforts arrivés au Kehrweg ?

"On verra. Mais le fait d’avoir pu signer ces joueurs nous donne des options supplémentaires. Nous comptons de nouveaux éléments qui sont de grands talents en devenir, mais ils doivent encore apprendre… La bonne nouvelle, c’est que l’intégration des nouveaux se passe très bien!" termine le T1 d’Eupen, qui ne veut pas rentrer bredouille de son séjour à la mer du Nord.

Ostende – Eupen (Samedi 18h15)

Arbitre: M. Verboomen

OSTENDE: non communiqué

EUPEN: non communiqué

Absents: Christie-Davies, Sibiry Keita (blessés).