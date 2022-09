Du côté eupenois, les mines étaient sombres après le revers subi à Geer et le coach, Patrick Kriescher, a remobilisé ses troupes durant la semaine. "L’équipe a livré deux bonnes séances de travail. On était tous déçu dimanche de ne pas avoir trouvé la faille et revenir avec quelque chose mais on doit aller de l’avant et se concentrer sur le match suivant. On se doit de continuer à proposer du beau jeu, mais il faut qu’on prenne des points également. Les équipes du haut de classement nous réussissent généralement bien, j’espère qu’Elsaute ne fera pas exception à la règle", prévient-il. Les discours des deux camps laissent donc présager que ce derby ne sera pas aussi déséquilibré qu’il y parait. "En ce qui nous concerne, nous sommes dans les plans et je sais qu’on sera attendu après leur étonnant 0 sur 9", conclut Boris Dome, le T1 d’Elsaute.

FC Eupen – Elsaute (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Lousberg.

FC EUPEN: Pelzer, Vanaschen, Krafft, C. Laschet, Palm, B. Laschet, Dreessen, Mennicken, Fumagalli, Nsumbu, Colle, Neumann, Benlahbib, D’argent, Meyer.

Absents: Tonkovic (genou), Ordonez, Schins (raisons privées),

ELSAUTE: François, G.Deville, B. Deville, Fassin, Roggemans, Ameur, Dirix, D’Affnay, Campo, Dohogne, Maréchal, Colson, Diané, Filali, Lefort.

Absents: Piette (pas prêt), Counet (appendicite), Williot (rechute tendinite), Bomboir (ligament genou), Corman (déchirure), Di Nicola (Erasmus).