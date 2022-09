1. Mubarak Wakaso

C’est incontestablement le transfert le plus surprenant de l’été eupenois. Avec 140 matches en Liga espagnole (Villarreal, l’Espanyol, Las Palmas, Grenade et Alavés), le Ghanéen de 32 ans vient pour "aider les jeunes à progresser… Le fait qu’Eupen soit mon 14e club? Ce sont les performances qui amènent les transferts!"Celui qui est prêté pour un an aux Pandas par le club chinois de Shenzhen veut amener son impact physique. "Je lui ai déjà dit qu’il devrait s’adapter au football belge pour éviter les cartes" dixit son nouvel entraîneur Bernd Storck. L’intéressé, lui, veut faire sa place et se montrer pour aller à la Coupe du monde avec le Ghana. "C’est mon objectif, oui. Et aider le club aussi"promet celui qui connaissait déjà Eupen "via Manaf Nurudeen que je connais de l’équipe nationale" mais aussi "par le jeune Isaac Nuhu (NDLR: Ghanéen lui aussi)". Respirant l’assurance malgré de longs mois sans compétition, Wasako se dit déjà prêt "mentalement et physiquement"à tester la D1 belge.

2. Garissone Innocent

Petite surprise que cette arrivée, puisqu’avec Moser et Nurudeen, le poste de gardien est déjà bien disputé. Mais le portier français de 22 ans venu du PSG a signé jusqu’en juin 2025 à Eupen. Il n’est donc pas pressé. "La concurrence fait progresser. Et quand tu es gardien, tu connais cette situation dès ton plus jeune âge. Pourquoi la Belgique? C’est un bon championnat, et emprunter le même chemin que des Courtois ou Mignolet, ça ne peut être que positif" ponctue l’imposant gardien d’1,90 m.

3. Teddy Alloh

Si Eupen compte en ses rangs quatre éléments passés par (ou prêtés par) le Paris Saint-Germain, il le doit à ses connexions avec le Qatar, mais aussi à Teddy Alloh. Le talentueux gaucher a signé un prêt réussi au Kehrweg la saison dernière. Et son rôle d’éclaireur a permis de convaincre ses équipiers parisiens de tenter l’aventure à l’Alliance. "Oui, mon téléphone a chauffé cet été" sourit celui qui s’est, comme Innocent, lié à l’AS jusqu’en 2025. "Nathan (Bitumazala, ex-joueur du PSG qui a lui aussi signé à Eupen cet été) m’avait posé pas mal de questions. Je lui ai dit que pour un jeune, c’était un cadre idéal pour progresser." Approché par diverses écuries dont Ajaccio, Alloh a finalement opté pour un retour à Eupen. "Les six mois se sont bien passés, mais ce n’était peut-être pas suffisant pour, déjà, me lancer dans un nouveau club. Eupen a un peu changé, le nouveau coach est plus strict et je crois que ça peut faire du bien au groupe. Je suis content d’être de retour en Belgique…"

4. Djeidi Gassama

À 18 ans seulement, cet espoir du football parisien va vivre sa première expérience à l’étranger. "Il a du talent mais il faut l’aider à grandir comme joueur" prévient Bernd Storck, qui signale au passage que "c’est d’ailleurs sa maman qui l’a conduit jusqu’ici."

Offensif franco-mauritanien à peine majeur, Djeidi Gassama est prêté à Eupen par le PSG sans option d’achat. Preuve que le club parisien croit en son talent, dont les observateurs disent le plus grand bien. "Le PSG m’a permis de grandir mais là, c’est l’occasion d’aller voir ailleurs et de me confronter au football des adultes; d’aller jouer dans la cour des grands. J’ai été très bien accueilli ici!" assure Djeidi Gassama qui, lui aussi, se dit déjà prêt à fouler les pelouses de la Pro League. On a hâte de voir tous ces nouveaux venus à l’œuvre.