Waremme était sans doute un trop gros morceau en déplacement mais les Verviétois ont à présent l’occasion de débloquer leur compteur victoire lors de leur première sortie à domicile face au Vieux Campinaire. Ce sera sans Mahiat ni Pitz, Léonard incertain.

"Enfin une saison qui démarre normalement", apprécie Arnaud Pirard, l’intérieur verviétois. "Entre le covid puis les inondations, notre club en a bien bavé. Nous sommes vraiment contents de pouvoir rejouer devant notre public dès le début du championnat et sans restriction."

D’autant que le BC Verviers apparaît bien armé cette saison… "Notre équipe est plus complète et homogène avec l’arrivée de Roosen et Léonard qui nous apportent de la taille et de la puissance dans la raquette. Nous avons aussi gagné en expérience avec l’arrivée de Lodomez et de Gilles Wilkin qui évoluaient depuis quelques années dans une division supérieure. Et pour compléter le groupe, nous avons nos jeunes qui sont motivés et plein de potentiel. Pour moi, les forces de notre équipe sont l’intensité défensive, l’implication et concentration de chaque joueur à l’entraînement."

Sur un plan plus personnel, Arnaud Pirard se sent plutôt bien. "Je me suis bien entraîné physiquement pendant les congés, j’ai eu plus facile de recommencer que d’autres... Je suis reconnaissant de pouvoir être dans un groupe avec autant de qualités et je veux prouver que j’y ai ma place. J’ambitionne d’avoir un meilleur apport offensif en prenant mes shoots. Continuer à me battre dans la raquette pour ramener de nombreuses secondes chances à l’équipe."

Réponse sur le terrain ce soir pour la première fois face aux supporters verviétois. "Nous espérons pouvoir engranger notre première victoire face au Vieux Capinaire", conclut Arnaud Pirard. "L’année passée, nous avions échoué au plus mauvais moment après prolongation contre nos visiteurs du week-end. Nous avons donc une revanche à prendre. On veut vivre une année plus tranquille que l’année passée. Et si au fur et à mesure de la compétition nous pouvons viser plus haut, nous en serons ravis."