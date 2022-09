Voici où le GP de Wallonie passe en région verviétoise ce 14 septembre

Avant de filer vers la citadelle de Namur, les coureurs iront vers le sud de la province de Liège.

En sortant de la commune minière par la N642, direction Micheroux, Olne (N604) puis Nessonvaux et Fraipont (via N61). Au niveau de Trasenster, le peloton grimpera la première côte de la journée. "La première partie de la course est assez vallonnée, du côté de Soumagne, Olne, Trasenster et sa côte (5 km à 4%), Sprimont, Stoumont", commente Christophe Brandt, organisateur.

Ensuite, de fait, le GPW arrivera à Louveigné, Banneux (N62), Theux (N606), Hautregard, Desnié puis Stoumont (N633). Place alors à Targnon, Les Forges (N645) et Werbomont pour la seconde grimpette de l’après-midi. "Le Condroz ouvre la route vers Namur, via Hamoir, un petit crochet par le Luxembourg via Tohogne et la région de Durbuy", précise Christophe Brandt.

L’arrivée à Namur est prévue entre 17h28 et 17h58. La caravane publicitaire précédera les premiers d’environ 40 minutes.

Le même jour, la première édition de la version féminine du GPW partira de Blegny à 11h, empruntant un itinéraire similaire jusque Louveigné (arrivée namuroise: 14h45).

Avec Gilbert et van der Poel

Mathieu van der Poel figure sur la pré-liste des partants. Tout comme Benoit Cosnefroy, Greg Van Avermaet, Biniam Girmay, Philippe Gilbert, Warren Barguil ainsi que les régionaux Johan Meens et Loic Vliegen.