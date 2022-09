"Suite à deux années difficiles (Covid et inondations), nous avons perdu quelques équipes. Au début de l’année dernière, nous étions encore 566 affiliés et 35 équipes. On recommence cette année avec 27 équipes et plus ou moins 450 joueurs (on peut inscrire des joueurs jusqu’au 30 novembre). Le gros changement cette année concerne la composition du comité où je glisse du secrétariat à la présidence de la section tandis que Jonathan Lincé reprend le secrétariat. Claude Orban restera président de l’ASBL RUCV. On espère vivre une saison sereine mais il faudra une année ou deux afin de retrouver un rythme normal. Nous allons travailler d’arrache-pied afin d’attirer de nouvelles équipes dans le futur", explique Stéphane Klein. Le championnat a repris début septembre.

Tennis de table

Au départ de cette saison, il y a 11 clubs, 20 équipes et 124 joueurs répartis en 2 divisions. Au début de la saison précédente, 6 clubs ont été impactés par les inondations et ont dû rechercher en urgence des salles disponibles, ce qui a pu se faire avec la collaboration de clubs de la Fédération Royale de la région. "Au terme de cette saison, nous organiserons le tournoi de la ligue francophone belge du sport d’entreprise et de loisir."

Tennis

Une réunion fixant définitivement le prochain championnat sera organisée le 1er octobre, probablement une seule division avec 6 équipes. Le début du championnat est programme au samedi 9 octobre.

"Le Covid a fortement impacté le déroulement des derniers championnats et malheureusement provoqué une forte diminution des effectifs, nous avions encore 14 équipes réparties en 2 divisions à l’entame de la saison 2020-2021. L’ambition est de retrouver un nombre de clubs plus important, la section a des atouts, elle organise un championnat d’automne/hiver, sur un mode compétitif mais surtout sur des valeurs de fair-play et d’amitiés.

Le faible coût de participation est également un atout car notamment: 25€ pour l’inscription d’une équipe, 6€ de cotisation annuelle pour l’affilié, 30€ de frais de location de salle par équipe pour une rencontre, une rencontre comporte 4 matchs en simple suivis par 2 doubles, des équipes de 4 à 8 joueurs par rencontre."

Personne de contact: Jean-Pierre Lahaye secretariat@rucv.be et 0497/115823.