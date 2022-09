Au point des Trois Frontières, les enfants ont d’abord l’occasion de pouvoir se positionner à la borne commune de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne et de se trouver pratiquement dans les trois pays et de bénéficier depuis la tour d’une vue panoramique sur les trois pays.

Un autre moment fort sera la visite du labyrinthe formé de haies, où l’on se perd rapidement et où le chemin menant à la petite tour au centre est en outre barré par des jets d’eau et des portes. Mais ne vous inquiétez pas, les accompagnateurs veilleront à ce que tout le monde sorte du labyrinthe avant de se rendre sur la grande aire de jeux avec des toboggans, des balançoires, des tourniquets et une structure d’escalade.

Tous les membres du Eupi’s Kids Club sont cordialement invités à cette excursion. Ceux qui ne sont pas encore membres peuvent participer gratuitement à l’activité afin de faire connaissance du Eupi’s Kids Club et de ses membres.

Le rendez-vous est fixé le mercredi 21 septembre à 14h30 précises au Café Penalty. Le retour au Café Penalty est prévu à 17h30.

Tous les participants doivent s’inscrire à l’avance et par e-mail à l’adresse eupiskidsclub@as-eupen.be. Les informations supplémentaires peuvent être obtenues par téléphone au 087 56 13 77.

Eupi’s Kids Club est une offre unique pour tous les jeunes supporters de l’AS Eupen âgés de 6 à 13 ans inclus. Tout au long de l’année, des activités et des excursions variées, des rencontres personnelles avec les joueurs professionnels du club et bien d’autres surprises sont régulièrement organisées.