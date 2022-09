Dénominateur commun de ce FC L’Avenir Verviers fictif: des footballeurs amateurs actifs au sein d’un club de notre arrondissement et alentours (et/ou d’un club couvert par le Challenge Ballon d’or), de la P4 à la D2.

Chaque (milieu de) semaine, les journalistes et correspondants sportifs de l’Avenir Verviers vous concocteront un onze inédit (sans oublier le coach et les réservistes), de quoi épingler les performances des uns et des autres.

Derrière

Cette fois, c’est le gardien Dylan Sabella (SRU Verviers) qui s’est illustré. Le dernier rempart a arrêté un penalty de Jean-François Davin (Cornesse) et a sorti deux arrêts exceptionnels en deuxième mi-temps pour permettre aux Verviétois de s’imposer 2-3.

En défense, l’arrière-gauche Quentin Chandelle ( Ster-Francorchamps) symbolise bien la solidité défensive sterlaine depuis le début de la saison. De son côté, Komba Ekissi ( Amblève) s’est montré intransigeant sur l’homme, précis à la relance, livrant ainsi le match parfait à Heusy (0-4). Il s’est même permis le luxe de planter deux buts de la tête. À côté, Pierre Pesser (Aubel B), l’inoxydable "Caillou", s’est érigé comme un roc dans la ligne défensive aubeloise face à Warsage. À droite, Kevin Volont ( La Calamine) a été intraitable: aucune mauvaise passe, de belles interceptions, de bonnes relances.

Milieu

Dans le milieu, à gauche, Brandon Deville (Elsaute) a été très actif offensivement, délivrant un magnifique assist pour Roggemans sur le seul but du match face à Aubel. Gaëtan Joao (Ster-Francorchamps) a ratissé, demandé pas mal le ballon et surtout permis de débloquer le marquoir via sa reprise de la tête sur corner.

À droite, Arnaud Godard (Dison) a planté un doublé (à revoir en vidéo), permettant aux Disonais de s’imposer à domicile contre Waremme. Malheureusement pour lui, il s’est par contre blessé sur l’action de son second but ce dimanche.

Attaque

Andy Malmendier (FC Eupen B) a inscrit un quadruplé face à Cornesse B. Avec 10 buts à son compteur, le… joueur-entraineur eupenois est l’actuel meilleur buteur du championnat et son équipe trône en tête de la P4F. Quant à Grégory Crits (Rechain), il a marqué ses deux premiers buts sous la vareuse rechaintoise, offrant ainsi une première victoire aux hommes des Tourelles.

Sur le banc, mais…

Sur le banc, Germain Hagemann (Malmedy), Julien Williot (Elsaute), Omar Luqman (RCS Verviers B), William Belle (La Calamine B) ou encore Thomas Bauwens (Hombourg) auraient pu intégrer l’équipe.

L’entraîneur

En remaniant sa défense au repos, passant d’un système de trois à quatre défenseurs (et en faisant monter au jeu Axel Leers qui a ensuite délivré un assist), le coach Christophe Kinet (Dison) a réussi ses débuts au Val Fassotte pour cette première victoire en D2.