Amaury Gilles remporte la Charly Gaul (104 km)

"J’y allais pour réussir un bon résultat, mais sans m’être préparé spécifiquement. Bon, je crois quand même que mes vacances au Ventoux, au mois d’août, ont aidé. Je l’ai grimpé sept fois en tout, avec, un jour, les trois versants successivement. En rentrant, j’étais en forme, je termine déjà deuxième à l’ECW de Plombières (NDLR: derrière l’Aubelois Robin Ernst) ", cadre le routier de 26 ans, originaire de Dolhain et aujourd’hui installé à Lambermont.

La course en elle-même ne s’avère nullement délicate à conter. "Les deux distances démarraient en même temps. J’ai simplement suivi la longue et, à la bifurcation, nous étions deux, avec Matisse." C’est à la flamme rouge qu’Amaury Gilles (O2 Team) a porté l’estocade: "Je me suis retrouvé derrière les voitures ouvreuses, qui m’ont un peu bloqué. C’est pour ça qu’il est revenu à quelques secondes, mais j’avais finalement davantage de force."

C’est le deuxième bouquet de sa saison, après une ECW en juillet. "Avant, je ne gagnais que sur le Challenge Bicyclic." Désormais, Amaury va participer à "quelques cyclo-cross" avant de se consacrer à l’aménagement de sa nouvelle maison. "Une fois les travaux finis, je me remettrai au vélo, à 200%!"