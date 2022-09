Face à La Calamine, le week-end dernier, Elsaute a subi sa troisième défaite en autant de matchs (après celles contre Aubel et Oudler). Si Lina El Hajjajy a bien inscrit un doublé, les adversaires Pia Heuser (2x), Jenny Schings, Alex Schneider et Isabelle Bous ont fixé le résultat à 2-6. Score à l’allure lourde, bilan en cours peu réjouissant: malgré la situation, les Étoilées semblent garder le moral. "Nous avions déjà rencontré La Calamine l’année dernière, en P2. Je suis persuadée que nous ne sommes pas plus faibles, mais nous avons mal abordé ce match", retrace Laurie Halkin, capitaine de l’équipe. "Il faut savoir que notre gardienne n’était pas présente… ni certaines joueuses habituellement titulaires." Même dans ces circonstances peu enviables, Elsaute aurait pu "faire mal en deuxième mi-temps", la finition n’étant toutefois pas au rendez-vous.