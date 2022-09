Retour du DTM à Francorchamps, ce week-end

Actuellement réservé aux GT3, on devrait retrouver sur le toboggan ardennais pas moins de vingt-sept voitures représentant six marques différentes, à savoir Mercedes, Audi, BMW, Porsche, Lamborghini et Ferrari. Pour piloter ces bolides, on retrouvera aussi quelques-unes des meilleures "godasses de plomb"internationales dont Sheldon Van der Linde, vainqueur récemment au Nurburgring et leader du championnat, Mirko Bortolotti, son actuel dauphin, ou encore René Rast, triple champion de la discipline.

Deux pilotes belges seront également de la fête avec Laurens Vanthoor au volant d’une Porsche SSR et Esteban Muth avec la BMW Walkenhorst et qui bénéficiera du soutien de la princesse Delphine. Comme l’an dernier à Zolder, elle a réalisé une nouvelle livrée pour la BMW M4 de notre compatriote. Les DTM ne seront pas seules en piste ce week-end à Francorchamps.

Les spectateurs pourront également suivre le DTM Trophy, la DTM Classic Cup principalement avec d’anciennes voitures des années 1984 à 2007, sans oublier la BMW M2 Cup, d’anciennes voitures de Formule 1 de la MAXX Formula, le Ferrari Club Deutschland Racing Series et la Lotus Cup Europe.

Le programme

Vendredi 9 septembre

9h-18h: essais libres et qualificatifs

Samedi 10 septembre

9h-17h55: qualifications et courses

Dimanche 11 septembre

9h-17h55: courses.