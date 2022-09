"Après deux défaites consécutives, il était important que le groupe se remobilise", indiquait le Verviétois. "On s’est bien entraîné cette semaine, et notre capitaine Mohamed Muhyadin a su nous motiver comme il le fallait juste avant le coup d’envoi de la rencontre, on a démarré sur les chapeaux de roues aujourd’hui."

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, l’offensif s’est montré déroutant, voire injouable pour ses adversaires durant les 90 minutes. "Je suis bien entendu satisfait de ma prestation. Inscrire un doublé, ça m’a fait très plaisir, mais je vais tenter d’inscrire un triplé la semaine prochaine" riait-il, au terme de la rencontre, dimanche.

Arrivé en Belgique en 2016, le Somalien a démarré le football en 2017 seulement (!) au RCS Verviers. Surclassé dès le départ en équipe de jeunes, il fit un détour par La Calamine (U15), avant de revenir chez les Béliers où il évolue actuellement avec la P4. "Je suis content de pouvoir évoluer avec l’équipe B malgré mon jeune âge, mais je suis quelqu’un d’ambitieux, j’aimerais rejoindre la P2 à moyen terme, et évoluer plus haut d’ici quelques années" expliquait-il.

Interrogé quant à la prestation de son joueur dimanche dernier, l’entraîneur Stéphane Krings, ne tarissait pas d’éloges envers son poulain: "Omar, c’est une magnifique découverte pour moi. C’est pour travailler avec des garçons comme lui que je fais ce métier d’entraîneur. Il est audacieux, doué techniquement et généreux dans ses efforts. C’est un diamant brut à polir", lâchait le T1.