Montée au jeu payante pour Axel Leers (Dison) contre Waremme (D2)

Monté au jeu à la mi-temps alors que le score affichait 1-1 entre Dison et Waremme, Axel Leers a fait le job sur son flanc droit. Auteur de l’assist sur le but de Guillaume Legros (2-1), le défenseur a aidé l’équipe à reprendre l’avance au marquoir. Et ainsi offrir au club sa première victoire à cet échelon. "C’est l’ensemble du travail fourni par tout le club pendant la préparation et on méritait déjà mieux contre Rebecq (Ndlr: défaite 3-2 dans les dernières minutes de jeu). Cette première victoire fait du bien, maintenant c’est parti", commente l’arrière-latéral, en forme en ce début de saison. "Comme je le disais au coach, je me sens bien pour le moment. Après, il découvre les joueurs et essaye différentes options. C’est un choix de me mettre sur le côté, l’important étant de toujours répondre présent quand il attend quelque chose de ma part", indique-t-il à propos de sa présence sur le banc pour débuter la partie ce dimanche puis sa bonne montée au jeu.