Football féminin : Spa et Herve cartonnent (P2B), Oudler dans le trio de tête (P1)

Aubel non plus n’est pas parvenu à s’imposer: Audrey Welter et sa bande se sont inclinées 2-0 à Fraiture, encaissant par Tiffany Anton et Pauline Compère. Ce dimanche, place à la réception de Saive, qui affiche une unité de moins au classement et était au repos la semaine dernière.

Toujours en P1, Oudler s’accroche. Les Germanophones ont battu Sart 0-1. Avec neuf points, avant d’être bye ce 11 septembre, elles restent dans le trio de tête avec Fléron et le FC Liège B… avec un match joué en plus, néanmoins. Ajoutons que Sart ira à La Calamine et que La Minerie recevra le leader fléronnais.

Du côté de la P2B, le résultat le plus impressionnant est le 10-0 infligé par Spa aux Andrimontoises. Grâce à des roses plantées par Maé Dubois (3x), Doriane François (3x), Léa Soriès (2x), Sherley Delhez et Alicia Robert. Dimanche, Spa ira à Magnée (0 point).

Autre carton à signaler: celui de Herve devant La Calamine B: 7-2. Les buts ont été signés Maelle Vandromme (2x), Belinda Grisard, Élise Lemaire, Lena Beuvens, Emma Dorjoux et Ema Xhonneux pour Herve, Liana Gyet à La Calamine. Herve se rendra à Andrimont ce 11/9, les Calaminoises seront au repos.

Pour sa part, Xhoffraix faisait son entrée en lice dans ce championnat. L’équipe de Didier Guilleaume s’en est bien sortie, écartant Trooz 4-2 via un triplé de Cathleen Keller et un but d’Alice Favarin. La suite de la semaine sera intense pour elles: à Manhay B jeudi (19h30), contre Bellevaux B dimanche.

Bellevaux B, justement, a subi la loi de Manhay B (4-6), malgré les doublés de Lucie Daco et Océane Leger.

À noter, enfin, pour ce week-end prochain, le duel entre le FC Eupen et le leader, Ellas Herstal (4 matchs, 4 succès), tout comme Trooz- Franchimont.