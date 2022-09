Basket-ball | Le commentaire de Damien Maréchal : "Pour une saison normale"

C’est reparti, après un mois de préparation et des matchs de Coupe, le championnat a pris son envol. Bien entendu, beaucoup ont des ambitions sportives au moment d’entamer cette nouvelle compétition. Pour preuve, pas mal de mouvements dans certains clubs et des noyaux renforcés. D’autres ont été plus sobres visant davantage la continuité voire une année de transition. Car nos clubs ont souffert financièrement mais aussi en termes de bénévolat et parfois même au niveau du recrutement après deux saisons difficiles suite au covid et aux inondations. Pour tous donc – et avant tout –, on souhaite une saison « normale ». D.M.