En février, alors à La Calamine B, Ali Bucak (21 ans) était transféré à Melen. Reste que mi-mai, John Gaspard, qui était pressenti pour succéder à Pascal Collin à la RAMM, était déjà démis de ses fonctions. La faute à un mercato jugé insuffisant par la direction mélinoise.

"Comme c’est lui qui m’avait transféré, je me voyais mal aller à Melen. J’ai eu l’occasion de faire un entraînement à Malmedy et ça s’est bien passé. Je me dis que finalement, le destin a bien fait les choses…"

«Essayer d’atteindre le tour final»

En bordure de Warche, le Verviétois passé par Petit-Rechain, Franchimont, Verviers et La Calamine chez les jeunes se sent comme un poisson dans l’eau. "On forme un très bon groupe, explique l’étudiant en deuxième année à Helmo, option assurances. Je suis heureux de venir aux entraînements et aux matches. Je me sens bien ici, j’ai l’impression d’être au club depuis des années."

Malmedy est son troisième club chez les adultes, après Andrimont et La Calamine B. "Mon objectif? Pouvoir montrer qui je suis et être le plus souvent possible titulaire. Pour l’équipe, je pense qu’on doit essayer d’atteindre le tour final."

Face à Ougrée dimanche, Ali a inscrit son premier but pour ses nouvelles couleurs, tout en récupérant pas mal de ballons chauds dans le milieu de terrain.

"Ce premier but me fait du bien moralement, sourit celui qui peut jouer 6, 8 ou 10. En deuxième mi-temps, on s’attendait à une réaction d’Ougrée. Puis ils ont repris de la force après leur but."

Mais Malmedy a tenu, et c’est ce qu’on retiendra du week-end.