Team GSI Verviers (D2): "Pour le même prix, on créait l'exploit à Bruxelles"

"À ce moment-là, on rate l’occasion de tuer le match (ballon sur la transversale, deux face-à-face avec le gardien manqués, un ballon sauvé sur la ligne…). Et quand Evere réduit la marque à 3-2, on sent bien qu’on va souffrir…"Ce fut le cas, avec un 3-3 et puis un 4-3 dans les derniers instants, avec scène de liesse et envahissement de terrain à la clé. "Dommage car pour le même prix, on créait l’exploit. Mais on a joué un adversaire qui sera candidat au titre en D2, donc on voit le positif car on a su rester solidaires…"

Cette défaite n’a pas empêché la Team GSI Verviers de signer une belle troisième mi-temps dans les rues de la capitale. Avant de songer, déjà, au premier match à domicile de la saison. Ce sera ce vendredi à Henri-Chapelle (21h20) contre le MF Oreye, qui était lui aussi en D3 la saison dernière.